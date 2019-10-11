Український театр тіней Verba Shadow виступив у Національній опері

Унікальний український театр тіней Verba Shadow показав неймовірне шоу на сцені Національної опери України. Фіналісти America's Got Talent долучилися до привітання найкращих вчителів України на Global Teacher Prize, який був присвячений Дню вчителя.

Варто відзначити, що в цьому році на сцені шанували тих педагогів, які зробили надзвичайно видатний внесок у професію вчителя.

Артисти показали вражаючу постановку на тему "Гра престолів" під заголовну пісню з кіносаги.

Театр тіней Verba Shadow (фото: прес-служба)

"Було дуже хвилююче і відповідально знову повернутися на сцену Національної опери, ще й у прямому ефірі"! - розповіла хореограф і актриса театру тіней Verba Shadow Яна Бригинець.

До речі, привітати вчителів прийшли також Тіна Кароль, яка виступила з військовим оркестром, ONUKA і переможниця шоу "Голос 2019" Оксана Муха.

А група ТНМК показала перформанс разом з переможцями і фіналістами премії минулих двох років. Спеціально для Global Teacher Prize музиканти разом з вчителями записали трек - пісню "Прокачати".

Театр тіней Verba Shadow виступив на Global Teacher Prize (відео: YouTube/VERBA shadow theatre)