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Киев - вместо сцены: зрители станут актерами уникального спектакля

Lite » Афиша 14.06.2019 - 13:49
Киев - вместо сцены (фото: пресс-служба)
Киев - вместо сцены (фото: пресс-служба)

23.06.2019-30.09.2019

23 июня пройдет первый спектакль из серии Remote Kyiv. Проект немецкой театральной группы Rimini Protokoll уже побывал в 50 городах мира, а теперь пройдет и в Киеве в партнерстве с украинской театральной командой U!ZAHVATI.

Remote Kyiv - это спектакль, экскурсия, компьютерная игра и перформанс одновременно. Главная цель - превратить город в сцену с живыми декорациями. 

Спектакль начинается со Зверинецкого кладбища. Участники надевают наушники и отправляются на двухчасовую прогулку по городу под руководством синтетического голоса, знакомого по голосовым помощникам и GPS-навигаторам.

Киев - вместо сцены: зрители станут актерами уникального спектакля

Киев - вместо сцены (фото: пресс-служба)

"Remote X - серийный проект группы Rimini Protokoll, где Х - это город. Например, Шанхай, Нью-Йорк или Антверпен, а теперь и Киев. Спектакль-прогулку нельзя привезти на гастроли, сценарий нужно адаптировать для каждого города. Для того, чтобы проект состоялся в Киеве, мы вели переговоры с Rimini Protokoll три года", - рассказывает о подготовке проекта режиссер Полина Бараниченко.

Голос в наушниках не рассказывает об истории или архитектуре. Он заставляет задуматься, почему мы доверяем смарт-устройствам, которые сопровождают и направляют нас в повседневной жизни.

 

Киев - вместо сцены (фото: пресс-служба)

“Маршруты меняются от города к городу, но что-то всегда остается неизменным. В каждом городе мы начинаем прогулку с кладбища, а заканчиваем на крыше”, - рассказывает режиссер Йорг Карренбауэр.

Купить билеты на спектакли Remote Kyiv можно по ссылке.


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