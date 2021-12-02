ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня: какая причина и что будет дальше

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 16:15
Цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня: какая причина и что будет дальше Фото: за кофе придется платить больше (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Цены на кофе на международных торгах подскочили до самого высокого за 10 лет уровня, и могут продолжить свой рост до 2023 года. Декабрьские фьючерсы на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли 2,46 доллара (67,15 гривен) за фунт (0,45 кг), то есть приблизительно 150 гривен за кило.

Об этом передает CNBC.

Отмечается, что это стало самой высокой ценой с 2011 года, когда стоимость этого товара превысила 3 ​​доллара за фунт.

Между тем, эталонная цена Международной ассоциации кофе перед этим, в пятницу, составляла 2,07 доллара за фунт, что на 85% выше, чем годом ранее.

Цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня: какая причина и что будет дальше

На международных торгах выросли цены на кофе (фото: cnbc.com)

Почему дорожает кофе

Среди причин роста цены эксперты и участники рынка называют природные и геополитические явления, а также факторы, связанные эпидемией коронавируса и карантином, что отражается на трансфере кофе.

По словам руководителя отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен, за последние 12 месяцев в мире произошла "буря событий", что дало толчок к росту цен на какао-бобы.

В частности, это аномально холодная погода и заморозки в Бразилии в некоторых районах выращивания, а также период засухи, что негативно отразилось на урожае в конце этого года, а также в 2022 году и, возможно, даже в 2023 году.

Помимо плохой погоды, глобальные ограничения предложения оказали существенное влияние на рынок кофе, поскольку производители и компании, которые перерабатывают кофе в продукт, часто находятся в разных странах.

Неопределенность рынка также идет от стран-экспортеров, таких как Эфиопия, которая находится на грани гражданской войны, и Вьетнам, где наблюдается всплеск COVID-заболеваний, что может отрицательно сказаться на производстве.

Как добавил исполнительный директор по продажам кофе в Европе Marex Максимилиан Копестейк, также свою роль на "гонку цен" сыграли проблемы с перемещениями грузов, в частности, и ввиду карантинных ограничений.

Он ожидает, что в будущем цены на кофе останутся "высокими и нестабильными".

Ранее мы писали о том, что в Украине ожидается скачок цен на продукты в декабре, и эксперты прогнозируют подорожание не только тех товаров, которые закупают к новогодним праздникам.

Напомним также, что украинцам в супермаркетах теперь придется платить за одноразовые пакеты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты
LITE
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака