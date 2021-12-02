Цены на кофе взлетели до рекордного за 10 лет уровня: какая причина и что будет дальше

Цены на кофе на международных торгах подскочили до самого высокого за 10 лет уровня, и могут продолжить свой рост до 2023 года. Декабрьские фьючерсы на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли 2,46 доллара (67,15 гривен) за фунт (0,45 кг), то есть приблизительно 150 гривен за кило.

Отмечается, что это стало самой высокой ценой с 2011 года, когда стоимость этого товара превысила 3 ​​доллара за фунт.

Между тем, эталонная цена Международной ассоциации кофе перед этим, в пятницу, составляла 2,07 доллара за фунт, что на 85% выше, чем годом ранее.

На международных торгах выросли цены на кофе (фото: cnbc.com)

Почему дорожает кофе

Среди причин роста цены эксперты и участники рынка называют природные и геополитические явления, а также факторы, связанные эпидемией коронавируса и карантином, что отражается на трансфере кофе.

По словам руководителя отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен, за последние 12 месяцев в мире произошла "буря событий", что дало толчок к росту цен на какао-бобы.

В частности, это аномально холодная погода и заморозки в Бразилии в некоторых районах выращивания, а также период засухи, что негативно отразилось на урожае в конце этого года, а также в 2022 году и, возможно, даже в 2023 году.

Помимо плохой погоды, глобальные ограничения предложения оказали существенное влияние на рынок кофе, поскольку производители и компании, которые перерабатывают кофе в продукт, часто находятся в разных странах.

Неопределенность рынка также идет от стран-экспортеров, таких как Эфиопия, которая находится на грани гражданской войны, и Вьетнам, где наблюдается всплеск COVID-заболеваний, что может отрицательно сказаться на производстве.

Как добавил исполнительный директор по продажам кофе в Европе Marex Максимилиан Копестейк, также свою роль на "гонку цен" сыграли проблемы с перемещениями грузов, в частности, и ввиду карантинных ограничений.

Он ожидает, что в будущем цены на кофе останутся "высокими и нестабильными".