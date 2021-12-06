Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривень
Фото: Черешня в Україні продається за космічною ціною (pixabay.com)
В українському супермаркеті продають імпортну черешню за космічною ціною. Природно, зараз не сезон, але багато українців ошелешені такою вартістю ягід.
Фотографію цінника в одному з магазинів опублікували в Telegram-каналі Подслушано Одеса.
Де продають черешню
У пості не повідомляється, в якому саме місті помітили "золоті" ягоди, але їх ціна вражає. За кілограм просять 1499 гривень.
"Кому Черешеньки з Сільпо?"- написали під фото.
У Сільпо продають черешню по 1500 гривень (фото: Підслухано Одеса)
У коментарях люди справедливо відзначили, що на кожен товар є свій покупець.
- Ніхто не змушує купувати, це не товар першої необхідності. А якщо возять - значить купують. Що не так?
- Це з Каліфорнії. Вже не першу зиму привозять.
- Норм ціна. По 2000 грн за 100 грамів чорних риб'ячих ягід вас не лякає?
До речі, в онлайн-магазинах України за 100 г черешні просять від 99 гривень.
Як ми раніше писали, ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня.