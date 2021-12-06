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Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривень

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Понеділок 06 грудня 2021 08:41
Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривень Фото: Черешня в Україні продається за космічною ціною (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В українському супермаркеті продають імпортну черешню за космічною ціною. Природно, зараз не сезон, але багато українців ошелешені такою вартістю ягід.

Фотографію цінника в одному з магазинів опублікували в Telegram-каналі Подслушано Одеса.

Де продають черешню

У пості не повідомляється, в якому саме місті помітили "золоті" ягоди, але їх ціна вражає. За кілограм просять 1499 гривень.

"Кому Черешеньки з Сільпо?"- написали під фото.

Український супермаркет здивував цінами на черешню: всього 1499 гривеньУ Сільпо продають черешню по 1500 гривень (фото: Підслухано Одеса)

У коментарях люди справедливо відзначили, що на кожен товар є свій покупець.

  • Ніхто не змушує купувати, це не товар першої необхідності. А якщо возять - значить купують. Що не так?
  • Це з Каліфорнії. Вже не першу зиму привозять.
  • Норм ціна. По 2000 грн за 100 грамів чорних риб'ячих ягід вас не лякає?

До речі, в онлайн-магазинах України за 100 г черешні просять від 99 гривень.

Як ми раніше писали, ціни на каву злетіли до рекордного за 10 років рівня.

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