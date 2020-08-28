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Украинский суд принял постановление о видеоконференции с оккупантами: фото документа

Фастов, Пятница 28 августа 2020 22:35
Украинский суд принял постановление о видеоконференции с оккупантами: фото документа
Судья решила провести видеоконференцию с оккупантами (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом судья приняла постановление о видеоконференции с незаконным судом в Крыму

Украинский судья решил провести судебное заседания по видеосвязи с незаконным судом РФ в оккупированном Севастополе в Крыму. Для этого было принято соответствующее постановление.

Документ подписала председатель Фастовского суда Любовь Буймова. Об этом передает "Слово и дело".

Таким образом она признала власть суда, созданного на аннексированном Россией украинском полуострове.

Постановление датировано 21 августа. В нем говорится о проведении судебного заседания по уголовному делу с подозреваемым Александром Кутиковым, находящимся в розыске. Общаться суд под Киевом собрался с "Гагаринским районным судом Севастополя".

Копию данного документа судья распорядилась направить в крымский "суд".

Украинский суд принял постановление о видеоконференции с оккупантами: фото документаУкраинский суд принял постановление о видеоконференции с оккупантами: фото документа

Под Киевом суд принял постановление о видеоконференции с незаконным судом в Севастополе (фото: slovoidilo.ua)

В то же время адвокат Виталий Каракаш отметил, что такие действия противоречат действующему законодательству и идут вразрез с позицией государства относительно созданных в захваченном Крыму "органов власти".

Юрист напомнил, что они являются незаконными и "с ними не может происходить сотрудничества официальных государственных органов Украины".

Ранее мы писали о том, что на Чемпионате Украины по футболу вспыхнул скандал из-за участия в матче футболиста "сборной ЛНР".

Напомним, недавно первый президент Украины Леонид Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым.

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