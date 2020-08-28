Футболист "сборной ЛНР" будет играть в чемпионате Украины: плевок в лицо

В чемпионате Украины будет играть футболист из "ЛНР" (коллаж РБК-Украина)

Футбольные фанаты потребовали отреагировать на скандал с игроком из "ЛНР"

На Чемпионате Украины по футболу вспыхнул скандал из-за участия в кубковом матче в составе ФК "Полесье" (Житомир) спортсмена, который раньше играл в "чемпионате "ЛНР".

Речь идет о футболисте Алексее Лобове, которого накануне матча с "Чайкой" подписал житомирский клуб. Соответствующая информация размещена на сайте ФК "Полесье".

Сообщается, что "желто-зеленые" усилились двумя игроками перед кубковым матчем. Среди них значится и этот спортсмен.

"Лобов Алексей Игоревич (16.08.1997) - полузащитник, воспитанник молодежной академии алчевской "Стали". Начиная с 2017 года выступал за перволиговый краматорский "Авангард". В прошлом сезоне сыграл за "Авангард" 18 матчей, в которых отметился пятью голами", - рассказали о своем новом футболисте в "Полесье".

О спортивных достижениях футболиста на временно оккупированной территории в Луганской области пишет ультрас ФК "Полесье" White ZT Family в Facebook.

Фанаты отметили, что Лобов до 2017 года играл с "Горняк" (Ровеньки), "Далевец" (Луганск) и еще "за какие-то там типа клубы (но это все в составе "ЛНРии")".

Алексей Лобов (фото: facebook.com/WhiteZTFamily)

Ультрас возмущается, что подобное происходит в то время, как украинские военные на Донбассе защищают страну от оккупантов.

"А сейчас он в Украине. Сейчас он в нашем городе! Житомир - город украинской военной славы А такой футболист - плевок в лицо житомирянам!" - говорится в сообщении.

Фанаты также обратились к руководству и тренерскому штабу ФК "Полесье" (Житомир) с требованием отреагировать на скандал.

"Вы там что, издеваетесь? Где вы находите таких игроков? Кто лично занимается такой "селекцией"? Ждем официальную позицию клуба! Если клуб попытается "продвинуть" дальше и реабилитировать этого черта из "ЛНРовских" терриконов, наша реакция будет!" - пишут ультрас.

Как отмечает местное издание "Журнал Житомира", руководство ФК "Полесье" уже знает об инциденте, но пока его не комментирует и Лобов до сих пор остается в составе клуба.

ФК "Полесье" подписало футболиста из "ЛНР" (фото: facebook.com/WhiteZTFamily)

Ранее сообщалось, что в Харькове футболисты устроили жесткую драку прямо во время матча.

Напомним также, что недавно в Украине на футбольном матче вспыхнул расистский скандал с разборками.