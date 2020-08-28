Український суд ухвалив постанову про відеоконференцію з окупантами: фото документа

Суддя вирішила провести відеоконференцію з окупантами (ілюстративне фото: freepik.com)

Під Києвом суддя ухвалила постанову про відеоконференцію з незаконним судом у Криму

Український суддя вирішив провести судове засідання по відеозв'язку з незаконним судом РФ в окупованому Севастополі в Криму. Для цього було прийнято відповідну постанову.

Документ підписала голова Фастівського суду Любов Буймова. Про це передає "Слово і діло".

Таким чином вона визнала владу суду, створеного на анексованому Росією українському півострові.

Постанова датована 21 серпня. У ній йдеться про проведення судового засідання по кримінальній справі з підозрюваним Олександром Кутіковим, який перебуває у розшуку. Спілкуватися суд під Києвом зібрався з "Гагарінським районним судом Севастополя".

Копію даного документа суддя розпорядилася направити в кримський "суд".

Під Києвом суд прийняв постанову про відеоконференції з незаконним судом у Севастополі (фото: slovoidilo.ua)

Водночас адвокат Віталій Каракаш зазначив, що такі дії суперечать чинному законодавству і йдуть врозріз із позицією держави щодо створених в захопленому Криму "органів влади".

Юрист нагадав, що вони є незаконними та "з ними не може відбуватись співпраці офіційних державних органів України".

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