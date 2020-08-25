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Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым

Вторник 25 августа 2020 09:35
Кравчук допустил возобновление подачи воды в Крым
Фото: Леонид Кравчук (Senat.Rzeczypospolitej Polskiej by Michał)
Автор: Андрей Козловский

Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы. Однако, Киев может возобновить подачу воды только для жителей полуострова.

Об этом Леонид Кравчук заявил в эфире "Украинского радио".

"В Крыму живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - сказал Кравчук.

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина "никогда" не даст воду промышленным предприятиям и военным базам полуострова.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Крыму нет гуманитарного кризиса с водой.

Как писало РБК-Украина, после оккупации Россией Крыма полуостров должен обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала года обмелели до критического минимума.

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