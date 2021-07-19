Украинский спортсмен установил невероятный рекорд в 30-градусную жару: в это трудно поверить!

Украинец Андрей Ткачук установил невероятный рекорд. Он бежал без остановки 48 часов в 30-градусную жару. Соревнования проходили в Виннице. Бегуну удалось пробежать 435 км 446 метров и установить Национальный рекорд
Об этом достижении сообщили на странице Ногибоги в Facebook.
До этого рекорд принадлежал Яносу Куросу. В 1996 году он пробежал 473 километра.
Прошлый рекорд Украины в 48-часовом беге также принадлежит Андрею - он пробежал 370 км. А всего неделю назад он выиграл национальный чемпионат по горному бегу и трейлу в Славском на дистанции 80 км (8:48:23).
В комментариях подписчики восхитились силой и волей бегуна.
Как мы ранее сообщали, 97-летний украинец попал в Книгу рекордов Гиннеса за игру в теннис.