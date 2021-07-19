Український спортсмен встановив неймовірний рекорд у 30-градусну спеку: у це важко повірити!

Українець Андрій Ткачук встановив неймовірний рекорд. Він біг без зупинки 48 годин в 30-градусну спеку. Змагання проходили у Вінниці. Бігуну вдалося пробігти 435 км 446 метрів і встановити національний рекорд
Про це досягнення повідомили на сторінці Ногибоги в Facebook.
До цього рекорд належав Яносу Куросу. У 1996 році він пробіг 473 кілометри.
Минулий рекорд України в 48-годинному бігу також належить Андрію - він пробіг 370 км. А всього тиждень тому він виграв Національний чемпіонат з гірського бігу і трейлу в Славському на дистанції 80 км (8:48:23).
У коментарях підписники захопилися силою і волею бігуна.
Як ми раніше повідомляли, 97-річний українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гру в теніс.