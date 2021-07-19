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Український спортсмен встановив неймовірний рекорд у 30-градусну спеку: у це важко повірити!

Автор: Людмила Жукова

Українець Андрій Ткачук встановив неймовірний рекорд. Він біг без зупинки 48 годин в 30-градусну спеку. Змагання проходили у Вінниці. Бігуну вдалося пробігти 435 км 446 метрів і встановити національний рекорд

Про це досягнення повідомили на сторінці Ногибоги в Facebook.

До цього рекорд належав Яносу Куросу. У 1996 році він пробіг 473 кілометри.

Минулий рекорд України в 48-годинному бігу також належить Андрію - він пробіг 370 км. А всього тиждень тому він виграв Національний чемпіонат з гірського бігу і трейлу в Славському на дистанції 80 км (8:48:23).

Андрій Ткачук встановив рекорд у бігу на 48 годин (фото: facebook.com/nogibogicomua)

У коментарях підписники захопилися силою і волею бігуна.

  • Нереальна ментальна стійкість! Респект і уважуха.
  • Не вкладається в голові! Понад людські можливості! Хай і далі нас вражає!
  • Моя повага. У це важко повірити!
  • І це при такій жарі!. Знаю, що багато людей зійшли з дистанції. Думаю, при меншій температурі, результат, був би ще крутіший.
  • Дуже круто!!! Радий, що вдалося трохи поспілкуватися з ним, коли вони в рамках проекту "Сталевий гарт" пробігали через Кременчук.

Як ми раніше повідомляли, 97-річний українець потрапив до Книги рекордів Гіннеса за гру в теніс.

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