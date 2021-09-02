Украинский спецназовец раскрыл подробности спасения людей в Кабуле

Украинские военные спецназовцы за 2 недели в столице Афганистана Кабуле, захваченного боевиками "Талибана", спасли более 700 человек , доставив их в аэропорт, откуда осуществлялась эвакуация. Боец ГУР ВСУ Олег раскрыл некоторые подробности этой сложной операции в условиях чуть ли не военных действий.

Об этом разведчик рассказал в эфире канала " Украина 24 ".

Среди спасенных людей была группа канадских военных переводчиков. Военные США и Канады предприняли две попытки эвакуировать этих людей, но обе - безуспешно. С этой задачей смогли справиться украинцы.

"Мы были разбиты на несколько групп. Мы спали где-то по 2-3 часа. Это полный хаос, нет ничего, не работают никакие институты, законы не работают, никто ничего не контролирует", - описывает ситуацию в Кабуле спецназовец.

Военным ВСУ поступил приказ доставить в аэропорт 19 граждан Афганистана - переводчиков, работавших на канадскую армию, а также членов их семей.

Утром в пятницу 27 августа украинские военные начали операцию, предварительно определив кратчайшие пути и лучшие маршруты. Они пешком отправились вглубь города, где была постоянная стрельба и взрывы.

Разведчики шли в центр Кабула мимо толп вооруженных талибов, но те не вступали в бой, и наблюдали со стороны.

"Если бы была необходимость использовать оружие - мы бы его использовали", - говорит Олег.

Военные организовывали афганцев для эвакуации, а точкой сбора определили рынок в центре Кабула. Бойцы сбивали их через соцсети в группы, и направляли в ближайшую точку, куда могли подобраться.

"У нас передовая группа вышла вперед, нашла эти автобусы, которые были в окружении толпы людей, и вторая группа вышла им на помощь. Взяли в кольцо эти автобусы и сопроводили их", - рассказал разведчик.

Со своей задачей украинские военные справились, и людей доставили в аэропорт, тем самым спасли им жизнь - за сотрудничество с военными Канады талибы их бы убили.

Как вспоминает те события бывший канадский военный переводчик Джавед Гакмал, они уже потеряли надежду.

"Никто не хотел за нами идти, но эти ребята - ангелы для нас. У них большие сердца, ведь мы не украинцы и не сотрудничали с Украиной", - говорит мужчина.