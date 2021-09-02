Український спецпризначенець розкрив подробиці порятунку людей в Кабулі

Українські військові спецпризначенці за 2 тижні в столиці Афганістану Кабулі, захопленого бойовиками "Талібану", врятували понад 700 людей , доставивши їх в аеропорт, звідки здійснювалася евакуація. Боєць ГУР ЗСУ Олег розкрив деякі подробиці цієї складної операції в умовах мало не військових дій.

Про це розвідник розповів в ефірі каналу " Україна 24 ".

Серед врятованих людей була група канадських військових перекладачів. Військові США і Канади зробили дві спроби евакуювати цих людей, але обидві - без успіху. З цим завданням змогли впоратися українці.

"Ми були розбиті на кілька груп. Ми спали десь по 2-3 години. Це повний хаос, немає нічого, не працюють жодні інститути, закони не працюють, ніхто нічого не контролює", - описує ситуацію в Кабулі спецпризначенець.

Військовим ЗСУ був даний наказ доставити в аеропорт 19 громадян Афганістану - перекладачів, які працювали на канадську армію, а також членів їх сімей.

Вранці в п'ятницю 27 серпня українські військові почали операцію, попередньо визначивши найкоротші шляхи та кращі маршрути. Вони пішки вирушили вглиб міста, де була постійна стрілянина та вибухи.

Розвідники йшли в центр Кабула повз натовпи озброєних талібів, але ті не вступали в бій, і спостерігали з боку.

"Якби була необхідність використовувати зброю - ми б її використовували", - каже Олег.

Військові організовували афганців для евакуації, а точкою збору визначили ринок в центрі Кабула. Бійці збивали їх через соцмережі в групи, і направляли в найближчу точку, куди могли підібратися.

"У нас передова група вийшла вперед, знайшла ці автобуси, які були в оточенні натовпу людей, і друга група вийшла їм на допомогу. Взяли в кільце ці автобуси та супроводили їх", - розповів розвідник.

Зі своїм завданням українські військові впоралися, і людей доставили в аеропорт, тим самим врятували їм життя - за співпрацю з військовими Канади таліби їх би вбили.

Як згадує ті події колишній канадський військовий перекладач Джавед Гакмал, вони вже втратили надію.

"Ніхто не хотів за нами йти, але ці хлопці - ангели для нас. У них великі серця, адже ми не українці й не співпрацювали з Україною", - каже чоловік.