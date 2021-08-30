ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинские военные героически спасли афганские семьи: этого не смогли ни американцы, ни канадцы

Новина українською →
Кабул, Понедельник 30 августа 2021 14:27
Украинские военные героически спасли афганские семьи: этого не смогли ни американцы, ни канадцы Фото: Украинские военные в Кабуле спасли семьи афганских переводчиков (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские военные провели героическую спецоперацию по спасению нескольких семей афганских переводчиков, которые работали с военными Канады. Они не могли выбраться из захваченного талибами Кабула.

Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.

Операция по спасению афганских семей (всего 19 человек) была проведена рано утром в пятницу, 27 августа украинскими военными, которые дислоцируются в аэропорту Кабула. Это произошло через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после теракта у ворот Международного аэропорта Хамида Карзая.

Так, накануне запланированного вывода последних сил США 31 августа, украинские военные пешком вышли в город, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками, и их семьями - женщинами и детьми - на аэродром.

Отмечается, что эвакуировать семьи пытались до этого канадские военные, однако попытка провалилась, как и другая, организованная Государственным департаментом США.

Эвакуированные говорят, что потрясены тем, как украинцы пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали ни канадские, ни американские силы.

"Все были удивлены. В прошлом месяце я старался, чтобы нас кто-то завел. Мы спросили американцев, канадцев, катарцев, всех - и решения не было. Они боялись выйти. Украинские солдаты были для нас ангелами",- сказал Джавед Хакмаль, 33-летний отец четверых детей, который два года работал с канадским спецназом в Афганистане.

Напомним, что Украина эвакуировала из Афганистана уже более 650 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан
LITE
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно
Праздник 30 августа: что строго запрещено делать в этот день, а что нужно сделать обязательно