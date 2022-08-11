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Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войне

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Четверг 11 августа 2022 21:46
Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войне Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинский спасатель Владимир Сковородка пробежит 800 километров в Польшу, чтобы поблагодарить поляков за помощь украинцам в войне. Бегун на ультрадолгие дистанции будет бежать две недели, за это время хочет собрать два миллиона гривен на необходимое для спасателей оборудование.

Об этом пишет ТСН.

В ГСЧС Владимир служит уже много лет. Он пробежал марафон в полном профессиональном снаряжении спасателя, и несколько раз преодолел дистанцию 500 километров.

По его словам, во время войны у него не слишком много времени для тренировок, поэтому чтобы не терять форму свои 17 километров на работу и с работы он преодолевает бегом.

"Очень помогает, максимально - это выносливость, потому что во время военных действий приходится очень много часов работать для того, что бы выполнить задание", - говорит Владимир.

Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войнеУкраинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войнеСпасатель Владимир Сковородка (скрин с видео)

Будет бежать мужчина с Михайловской площади в Киеве и вплоть до Варшавы, чтобы поблагодарить поляков от имени всех украинцев. Как известно, Польша помогает не только оружием бороться с врагом, но и приняла более трех миллионов украинских беженцев.

В частности, друзья такой идеи Владимира не слишком удивились.

"Я в шоке, я знаю, какой он бешеный, но это что-то невероятное - 800 км. Я не знаю, сколько у меня получится, потому что сейчас не до тренировок, но с радостью пробегу все, что смогу, если удастся, до Ирпеня", - говорит друг Руслан.

Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войнеРуслан Клименко, друг Владимира Сковородки (скрин с видео)

Друг, и по совместительству руководитель рассказал, что официально отправили Владимира в спортивную командировку.

"Будет лицом службы, чтобы все видели, какие у нас сильные спасатели, сильные украинцы и которые продолжают свою борьбу и при этом хотят поблагодарить людей, которые нам помогают", - говорит он.

Однако, главная цель спасателя - собрать 2 миллиона гривен на современное оборудование для спасателей. Пробежаться вместе с Владимиром можно не только на пути в Варшаву, но и виртуально.

В течение его забега продолжается "Ультрамарафон для всех", где на сайте можно выбрать произвольный отрезок с маршрута и сделать свой донат в поддержку спасателя.

Финишировать Владимир планирует на День Независимости Украины и с личным рекордом.

Украинский спасатель пробежит из Киева в Варшаву, чтобы поблагодарить поляков за помощь в войне

Спасатель Владимир Сковородка (скрин с видео)

Ранее мы сообщали, что украинец проехал на велосипеде три тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

Также мы писали, что дети в Конотопе устроили блокпост и собирают на ВСУ.

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