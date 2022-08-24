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Украинский спасатель пробежал из Киева в Варшаву, преодолел 850 км за 14 дней (фото)

Фото: спасатель-марафонец пробежал из Киева в Варшаву (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Владимир Костырин

Украинский спасатель преодолел дистанцию ​​в более чем 850 километров за две недели в рамках ультрамарафона благодарности "Украина-Польша вместе!" Забег стартовал в Киеве 11 августа, а завершился в Варшаве сегодня, 24-го.

Об этом передали в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Спасатель Владимир Сковородка пробежал из украинской столицы в польскую за 14 дней, в сутки преодолевая около 50-60 км.

"Он бросил вызов не только своим силам. Это призыв поблагодарить наших соседей из Польши, которые с самого начала войны всячески поддерживают украинцев и помогают", - отмечается в публикации.

Цель этого ультрамарафона - собрать 2 миллиона гривен на оборудование для спасателей (для этого каждый желающий мог задонатить средства на сайте ultramarathonforall.org), а также выразить огромную благодарность польскому народу за поддержку Украины.

Также это возможность завоевать рекорд, который войдет в "Национальный реестр рекордов Украины 2022", добавили в ГСЧС.

"Всю дистанцию ​​Владимира с коллегами с радостью встречали. Кто-то присоединялся и бежал рядом, кто-то встречал у дороги. Подобная поддержка лишь вдохновляла нашего спортсмена, прибавляя больше сил!" - рассказали спасатели.

Благотворительный марафон из Киева в Варшаву продлился две недели (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Вместе с ним из Киева отправились коллеги Владимира, также преодолевшие немалое расстояние. Так, Николай Войтович пробежал более 220 км, Буток Руслан свыше 300 км, а Борков Сергей - более 400 км.

"Это достаточно мощные результаты, и мы невероятно гордимся каждым! Спасибо всем и каждому за невероятную поддержку и безумную веру в победу!" - подчеркивается в сообщении столичного управления ГСЧС.

Спасатели ГСЧС стали участниками украинско-польского марафона (фото: facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, недавно молодой официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ - на путешествие ушло 24 дня, за которые волонтер осилил более 500 км.

А также мы писали о том, что украинец проехал на велосипеде 3 тысячи километров, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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КиевПольшамарафонГСЧСВаршава