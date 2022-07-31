Официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ: история путешествия волонтера
Волонтер дошел пешком из Киева до Запорожья, чтобы собрать таким образом миллион гривен для нужд защитников Украины, бойцов ВСУ. Молодой человек осилил более 500 км, пройдя мимо около 50 городов и сел в 6 областях.
Об этом 31 июля передал временно исполняющий обязанности мэра Запорожья, депутат Анатолий Куртев в своем Facebook.
Официант в одном из киевских кафе Жена Целик стал активно заниматься волонтерской деятельностью после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Парень также поставил перед собой амбициозную цель: пройти пешком из столицы в Запорожье, чтобы собрать миллион для помощи украинскому войску. В путь Евгений отправился утром 7 июля, с 15-килограмовым рюкзаком с туристическим снаряжением и палаткой за плечами.
"В первый же день он повредил себе колено, а на другой день дошел до села Стайки Обуховского района, где его пригласили к себе хорошие люди - настоящая казацкая семья, живущая там уже шесть поколений. Женю приняли в качестве родного, дали ему медикаменты и фиксатор на колено и предложили отдохнуть", - рассказывает Куртев о путешествии волонтера.
Волонтер Евгений Целик отправился в пеший поход из Киева в Запорожье (фото: facebook.com)
Отмечается, что таких приятных встреч с отзывчивыми людьми было очень много.
Поход волонтера также сопровождался общением с полицией и бойцами территориальной обороны, которые останавливали путника для проверки, после чего Целик продолжал трип.
Женя Целик в походе (фото: instagram.com/zhrekich)
Несмотря на определенные тяготы такого долгого похода, от замысла волонтер отказываться не собирался. В итоге житель столицы преодолел пешком более полтысячи километров.
"В первые дни Женя проходил по 25 - 30 км. Ночью он либо раскладывал палатку где-нибудь в лесополосе, либо останавливался у неравнодушных людей. Многие давали ему убежище и продовольствие в путь. И вот вчера вечером (30 июля, - Ред.), то есть через 24 дня путешествия, Женя уже был в Запорожье", - пишет Куртев.
Волонтер из Киева Евгений Целик встретился с врио мэра Запорожья Анатолием Куртевым (фото: facebook.com/anatoliikurtiev)
Жене во время пути удалось собрать почти 950 тысяч гривен. До полного достижения цели осталось совсем чуть-чуть, и врио городского главы Запорожья призывает украинцев помочь храброму и волевому парню собрать заветный миллион для наших воинов.
Присоединиться к сбору можно по этой ссылке https://linktr.ee/zhrekich.
Женя Целик в походе (фото: instagram.com/zhrekich)
"Своей историей Женя в очередной раз доказал, что украинцы единые, искренние, отзывчивые, храбрые и сильные, а украинский характер - несокрушимый. И что нас всех объединяет и вдохновляет безграничная любовь к Украине. Именно она дает нам силы уничтожать врага, спасать в беде и поддерживать нашу армию. С такими украинцами как Женя мы обязательно победим!" - отмечает Куртев.
Официант ресторана в Киеве во время похода собрал для ВСУ 950 тысяч гривен, и миссия еще продолжается (фото: facebook.com/anatoliikurtiev)
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