Украинский скрипач-виртуоз впечатлил новым видео: красота безгранична и вдохновляющая

Святослав Кондратив выпустил новое видео (фото: пресс-служба артиста)

Святослав Кондратив выпустил новое видео к Международному Дню музыки

Первая скрипка Украины Святослав Кондратив уже традиционно поздравляет всех меломанов с Международным Днем музыки. К этому дню, который все любители музыки традиционно празднуют 1 октября, артист в рамках проекта #СвітОчимаСкрипаля презентует новую композицию "Ostriv" и завораживающее видео к ней.

Отметим, что Святослав славится удивительными музыкальными клипами, которые снимает в самых прекрасных уголках мира - Метеорах Греции, дюнах Сахары, Венеции, Барселоне, Париже и даже на всемирно известной скале над пропастью. А в этот раз на создание новой композиции скрипача вдохновил удивительный Тенерифе - самый большой из семи островов архипелага Канарских островов в Атлантическом океане у побережья Африки.

"Работа над треком "Ostriv" проходила в сотрудничестве с лондонским саундпродюсером. А сама композиция родилась еще в 2019 году, когда я впервые открыл для себя этот райский уголок Земли. Его красота безгранична и вдохновляющая, мне захотелось передать это музыкой..." - рассказывает Кондратив.

Кроме того, карнавал, который проходит на этом острове (по своим масштабам, кстати, он второй в мире после шоу в Рио-де-Жанейро), вдохновил артиста на создание новой программы "I love Carnaval", которую скрипач покажет этой осенью в 23 городах Украины.

"Это будет моя сага о любви к прекрасному Тенерифе, моя песня о неистовой любви и жгучей страсти под зажигательные ритмы испанских гитар", - признался артист.

Святослав Кондратив показал видео на трек "Ostriv"

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