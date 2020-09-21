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Леди Гага отдала дань культовому украинскому режиссеру: видео впечатляет

Понедельник 21 сентября 2020 13:05
Леди Гага отдала дань культовому украинскому режиссеру: видео впечатляет
Кадр из клипа Леди Гага "911"
Автор: Светлана Мащенко

Леди Гага вдохновилась образами из фильма Сергея Параджанова для нового видео

Леди Гага отдала дань культовому украинскому и армянскому режиссеру Сергею Параджанову в новом клипе "911". Американская певица показала захватывающие образы, которыми она вдохновилась в фильме "Цвет граната" 1969 года.

Клип сделан в виде мини-фильма, режиссером которого стал Тарсем Сингх, пишет Likeinua.com.

Отметим, что в своем фильме Сергей Параджанов использовал мало реальных диалогов, и большая часть истории рассказывается с помощью повествования, звука, музыки и случайных заставок.

Леди Гага "911" (видео: YouTube/Lady Gaga)

Для создания оригинальных образов Гага с командой нашли новых дизайнеров и все наряды показанные в ролике - уникальны.

Певица призналась, что история, рассказанная в клипе, очень личная. Она о душевном здоровье и о том, как мечты могут взаимодействовать и формировать героев внутри и вокруг нас.

Леди Гага отдала дань культовому украинскому режиссеру: видео впечатляет

Кадр из фильма "Цвет граната" Сергея Параджанова

Ранее мы писали, что у известной украинской певицы Мики Ньютон диагностировали рак яичника. Она призналась, как боролась с болезнью.

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