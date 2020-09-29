Український скрипаль-віртуоз вразив новим відео: краса безмежна і надихаюча

Святослав Кондратів випустив нове відео (фото: прес-служба артиста)

Святослав Кондратів випустив нове відео до Міжнародного Дня музики

Перша скрипка України Святослав Кондратів вже традиційно вітає всіх меломанів з Міжнародним Днем музики. До цього дня, який всі любителі музики традиційно святкують 1 жовтня, артист в рамках проєкту #СвітОчимаСкрипаля презентує нову композицію "Ostriv" і захоплююче відео до неї.

Зазначимо, що Святослав славиться дивовижними музичними кліпами, які знімає у найпрекрасніших куточках світу - Метеорах Греції, дюнах Сахари, Венеції, Барселоні, Парижі і навіть на всесвітньо відомій скелі над прірвою. А цього разу на створення нової композиції скрипаля надихнув дивовижний Тенеріфе - найбільший з семи островів архіпелагу Канарських островів в Атлантичному океані біля узбережжя Африки.

"Робота над треком "Ostriv" проходила у співпраці з лондонським саундпродюсером. А сама композиція народилася ще в 2019 році, коли я вперше відкрив для себе цей райський куточок Землі. Його краса безмежна і надихаюча, мені захотілося передати це музикою..." - розповідає Кондратів.

Крім того, карнавал, який проходить на цьому острові (за своїми масштабами, до речі, він другий у світі після шоу в Ріо-де-Жанейро), надихнув артиста на створення нової програми "I love Carnaval", яку скрипаль покаже цієї осені в 23 містах України.

"Це буде моя сага про любов до прекрасного Тенеріфе, моя пісня про шалену любов та палку пристрасть під запальні ритми іспанських гітар", - зізнався артист.

Святослав Кондратів показав відео на трек "Ostriv"

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