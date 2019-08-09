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Украинский скрипач сыграл на всемирно известной скале над пропастью: впечатляющее видео

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 11:15
Украинский скрипач сыграл на всемирно известной скале над пропастью: впечатляющее видео
Святослав Кондратив (скриншот из видео)

Знаменитый Святослав Кондратив не перестает поражать своим талантом

Всемирно известный скрипач Святослав Кондратив поразил новым захватывающим видео, снятым на знаменитой скале над пропастью Trolltunga (Язык Тролля) в рамках проекта #СвітОчимаСкрипаля.

"О путешествии к Языку Тролля я мечтал давно. Но до последнего не верилось, что у нас получится отснять материал для клипа. Вызовов было очень много, и первый - это погода! Норвегия славится своим суровым климатом, где даже летом в горах часто идет снег, а солнечные дни можно сосчитать на пальцах одной руки. По дороге до Языка Тролля (хотя на самом деле никакой дороги нет) шел постоянный дождь и порывы ветра были такие, что мы едва удерживались на ногах. И чем дальше шли, тем было сложнее, ведь мы все время поднимались вверх. 20 километров пешком по горам под дождем и шквальным ветром - испытание еще то не только для меня, но и для всей команды", - рассказывает Кондратив.

Украинский скрипач сыграл на всемирно известной скале над пропастью: впечатляющее видео

Святослав Кондратив (скриншот из видео)

Вторым вызовом для скрипача и его команды была ночевка в горах на каменистых скалах, среди шквальных ветров, в 15 км от ближайших человеческих жилищ.

"И конечно искатели приключений - туристы. Их, не смотря на погоду, все время было немало, ведь к этой дикой красоте едут со всего мира. И найти время, когда на локации совсем не будет людей, почти невозможно. Но мы все преодолели и все сделали! Красота, которую нам удалось снять, завораживает и манит!" - добавил Святослав.

Sviatoslav Kondrativ - ViKing

Trolltunga - скала необычной формы, которая возвышается на заоблачной высоте над живописным озером Рингедалсватн в Норвегии. Язык Тролля - место, где мечтают побывать туристы со всего мира, испытать свои силы и получить наслаждение от захватывающих пейзажей.

Напомним, что за последние два года Святослав Кондратив вместе со своей командой отыграл более 100 концертов на ведущих концертных площадках Украины, написал более 50 композиций для скрипки и записал два десятка музыкальных видео к ним в разнообразных уголках мира и Украины. Его называют Первой скрипкой Украины в жанре pop-violin, ведь это единственный музыкант в нашей стране, который своим творчеством популяризирует не только скрипку, но и современную инструментальную музыку.

Ранее Святослав Кондратьев снял видео в поддержку полуразрушенных замков Украины.

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