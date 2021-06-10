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Клопотенко рассекретил, сколько тратит ежемесячно: суммы впечатляют (видео)

Автор: Тетяна Самарук

Известный шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко признался, сколько денег тратит в месяц. Наибольшую сумму он отдает за аренду просторной квартиры в Киеве.

Об этом он сообщил в программе "Утро в большом городе".

Евгений Клопотенко после победы на реалити-шоу "МастерШеф" стал одним из самых известных украинских кулинаров. Так, свое состояние знаменитость не рассекречивает, но о расходах говорит смело.

Как рассказал эксперт, в месяц с арендой квартиры, площадью 48 квадратных метров, ему нужно от 55 до 60 тысяч гривен.

На продукты за неделю он тратит 5-6 тысяч гривен. По его словам, дорогие продукты он не покупает, и еда у него портится редко. Однако, когда это все же случается, он знает, как их использовать, чтобы не выбрасывать.

Фото: сколько денег тратит Евгений Клопотенко (instagram.com/klopotenk)

"Я никогда не смотрю ни на качество, ни на цену, я смотрю на то, что мне нравится. Если ко мне говорит петрушка, спаржа или рыба – я покупаю. Я покупаю пармезан на 50 гривен, и мне хватает на месяц. Люди покупают много российского сыра на 150 гривен. И кто экономит?"– говорит Клопотенко.

Ранее мы сообщали что Клопотенко поделился секретом приготовления сочных чебуреков без фритюра.

Также Украинский кулинар раскрыл секрет идеальной цветной капусты, обжаренной в кляре.

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