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Клопотенко розсекретив, скільки витрачає щомісяця: суми вражають (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Відомий шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко зізнався, скільки грошей витрачає на місяць. Найбільшу суму він віддає за оренду просторої квартири в Києві.

Про це він повідомив у програмі "Ранок у великому місті".

Євген Клопотенко після перемоги на реаліті-шоу "МастерШеф" став одним із найвідоміших українських кулінарів. Так, свої статки знаменитість не розсекречує, але про витрати говорить сміливо.

Як розповів експерт, на місяць з орендою квартири, площею 48 квадратних метрів, йому потрібно від 55 до 60 тисяч гривень.

На продукти за тиждень він витрачає 5-6 тисяч гривень. За його словами, дорогі продукти він не купує, і їжа у нього псується рідко. Проте, коли це все ж трапляється, він знає, як їх використати, аби не викидати.

Фото: скільки грошей витрачає Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenk)

"Я ніколи не дивлюся ні на якість, ні на ціну, дивлюсь на те, що мені подобається. Якщо до мене говорить петрушка, спаржа або риба – я купую. Я купую пармезан на 50 гривень, і мені вистачає на місяць. Люди купують багато російського сиру на 150 гривень. І хто економить?" – каже Клопотенко.

Раніше ми повідомляли що Клопотенко поділився секретом приготування соковитих чебуреків без фритюру.

Також український кулінар розкрив секрет ідеальної цвітної капусти, обсмаженої в клярі.

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Новини України Евгений Клопотенко