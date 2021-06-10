Клопотенко розсекретив, скільки витрачає щомісяця: суми вражають (відео)

Відомий шеф-кухар та кулінарний експерт Євген Клопотенко зізнався, скільки грошей витрачає на місяць. Найбільшу суму він віддає за оренду просторої квартири в Києві.
Про це він повідомив у програмі "Ранок у великому місті".
Євген Клопотенко після перемоги на реаліті-шоу "МастерШеф" став одним із найвідоміших українських кулінарів. Так, свої статки знаменитість не розсекречує, але про витрати говорить сміливо.
Як розповів експерт, на місяць з орендою квартири, площею 48 квадратних метрів, йому потрібно від 55 до 60 тисяч гривень.
На продукти за тиждень він витрачає 5-6 тисяч гривень. За його словами, дорогі продукти він не купує, і їжа у нього псується рідко. Проте, коли це все ж трапляється, він знає, як їх використати, аби не викидати.
"Я ніколи не дивлюся ні на якість, ні на ціну, дивлюсь на те, що мені подобається. Якщо до мене говорить петрушка, спаржа або риба – я купую. Я купую пармезан на 50 гривень, і мені вистачає на місяць. Люди купують багато російського сиру на 150 гривень. І хто економить?" – каже Клопотенко.
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