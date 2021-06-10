Клопотенко розсекретив, скільки витрачає щомісяця: суми вражають (відео)

Євген Клопотенко після перемоги на реаліті-шоу "МастерШеф" став одним із найвідоміших українських кулінарів. Так, свої статки знаменитість не розсекречує, але про витрати говорить сміливо.

Як розповів експерт, на місяць з орендою квартири, площею 48 квадратних метрів, йому потрібно від 55 до 60 тисяч гривень.

На продукти за тиждень він витрачає 5-6 тисяч гривень. За його словами, дорогі продукти він не купує, і їжа у нього псується рідко. Проте, коли це все ж трапляється, він знає, як їх використати, аби не викидати.

Фото: скільки грошей витрачає Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenk)

"Я ніколи не дивлюся ні на якість, ні на ціну, дивлюсь на те, що мені подобається. Якщо до мене говорить петрушка, спаржа або риба – я купую. Я купую пармезан на 50 гривень, і мені вистачає на місяць. Люди купують багато російського сиру на 150 гривень. І хто економить?" – каже Клопотенко.