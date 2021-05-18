Клопотенко поделился секретом приготовления сочных чебуреков без фритюра
Украинский ресторатор Евгений Клопотенко рассказал как приготовить вкуснейшие и сочные чебуреки без использования фритюра. Такое блюдо называется янтык и считается традиционным в крымскотатарской кухне.
Своим рецептом победитель МастерШеф поделился на личном сайте.
Особенностью янтыка, по словам кулинара, является то, что он жарится на сковородке без жира. Это отличает его от чебурека, приготовленного на фритюре. А после того, как янтык снимают со сковородки, его смазывают кусочком сливочного масла.
Ингредиенты для янтыка с говядиной
Для фарша:
- Говядина - 400 г
- Сливочное масло - 40 г
- Щепотка зира
- Щепотка тмина
- Соль по вкусу
Для теста:
- Мука - 250 г
- Вода - 80 мл
- Подсолнечное масло - 1 ч. л.
- Соль - 1/2 ч. л.
Пошаговое приготовление янтыка
В миске надо смешать до однородного состояния все необходимые ингредиенты для теста, выложить на рабочую поверхность и вымесить, пока масса не станет достаточно упругой. Тесто заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
Смешайте в миске говяжий фарш, зиру, тмин и соль. Лучше возьмите кусок не слишком жирного мяса и сделайте фарш самостоятельно.
Разделите тесто на 4 части и раскатайте в форме круглого коржа. Выложите на половину лепешки фарш. Накройте фарш второй половиной лепешки и защипните края с помощью вилки.
Разогрейте сковороду без жира и обжаривайте янтык до готовности, периодически его переворачивая (5-7 минут с каждой стороны). Когда тесто начнет приобретать коричневый оттенок, янтык - готов.
Выложите горячий янтык на тарелку и смажьте его сливочным маслом с двух сторон.
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