ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинский самолет "Руслан" доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото)

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 19:52
Украинский самолет "Руслан" доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото) Фото: самолет "Руслан" перевез для компании Илона Маска турецкий спутник для запуска (facebook.com/antonov.company)
Автор: Владимир Костырин

Украинский самолет-гигант "Руслан" (Ан-124-100) авиакомпании "Антонов" перевез новый турецкий спутник Turksat 5B для запуска в космос на ракете американской аэрокосмической компании Илона Маска SpaceX.

Об этом 6 января передали на Facebook-странице компании "Антонов".

Ценный и деликатный груз крылатый гигант доставил из Тулузы во Франции, а сам запуск осуществлялся из мыса Канаверал в США, где находится площадка для запуска космических кораблей.

Как отметили в госпредприятии "Антонов", в течение нескольких последних месяцев было выполнено три перевозки по поставке компонентов спутников.

Транспортировка осуществлялась в сотрудничестве с отделом Bollore Logistics Space в Тулузе.

""Руслан" является единственным самолетом, способным транспонировать уникальные контейнеры, поскольку они разработаны Airbus Defense and Space специально для перевозки самолетом типа АН-124-100", - говорится в сообщении.

Общий вес груза составил 60 тонн, а его габариты - длина 14,69 м, ширина 5,45 м и высота 4,36 м - были близки к размерам грузового отсека самолета.

Украинский самолет &quot;Руслан&quot; доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото)

Самолет "Руслан" доставил по заказу SpaceX турецкий спутник Turksat 5B для запуска в космос (фото: facebook.com/antonov.company)

"Для погрузки и разгрузки вместе с бортовым краном использовался внешний кран, а также другое специальное оборудование, разработанное и изготовленное специалистами ГП "Антонов"", - рассказал специалист коммерческого отдела компании Сергей Белозеров.

SpaceX запустил телекоммуникационный спутник Turksat 5B 18 декабря по заказу Турции. Аппарат, как сообщается, станет самым мощным для этой страны - он должен обеспечить широкий диапазон связи не только Турции, но и соседних государств в течение 35 лет.

Украинский самолет &quot;Руслан&quot; доставил для SpaceX турецкий спутник для запуска в космос (фото)

Украинский самолет "Руслан" перевез спутник Turksat 5B для запуска на космическом корабле SpaceX (фото: facebook.com/antonov.company)

Ранее сообщалось, что запуск украинского спутника "Сич-2-30" был перенесен с декабря на новую дату - 13 января. Аппарат отправят на орбиту в рамках миссии Transporter 3.

Напомним также, перед этим мы писали, что "Антонов" создал первый самолет нового поколения для украинского войска, и появилось фото и характеристика Ан-178-100Р №001.

Читайте РБК-Украина в Google News
АНТК им. Антонова SpaceX Авиасообщение
LITE
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день
Рождественский Святвечер 2022: что категорически нельзя делать в этот день