Украинский салат из капусты "Днистер": добавьте этот особый ингредиент для супервкуса

Весенний салат "Днистер" готовится из капусты, зелени и майонеза. Но основным ингредиентом, задающим блюду особый вкус будет копсеная куриная грудинка или же колбаса.
Рецептом поделилась известный украинский блогер Alina FooDee.
Тонко нашинкуйте молодую белокочанную капусту или пекинскую. Мелко нарежьте молодой зеленый лук, а также укроп.
Нарежьте соломкой копченое куриное филе или же обычную копченую колбасу.
Добавьте консервированный горошек.
Добавьте по вкусу майонез - домашний или магазинный. При необходимости посолите по вкусу.
Ранее мы писали, как приготовить идеальный салат из капусты и огурца. Кулинар раскрыла секрет фантастического вкуса.
Также сообщалось, как испечь вкуснейший пирог в лаваше.