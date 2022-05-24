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Український салат з капусти "Дністер": додайте цей особливий інгредієнт для суперсмаку

Скріншот: Український салат з капусти "Дністер"
Автор: Світлана Мащенко

Весняний салат "Дністер" готується з капусти, зелені і майонезу. Але основним інгредієнтом, що задає страві особливий смак буде копчена куряча грудинка або ж ковбаса.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Капуста - 250 г
  • Цибуля зелена - невеликий пучок
  • Кріп - невеликий пучок
  • Копчене куряче філе або ковбаса - 100-150 г
  • Консервований горошок - 150 г
  • Майонез - за смаком

Покрокове приготування

Тонко наріжте молоду білокачанну капусту або пекінську. Дрібно наріжте молоду зелену цибулю, а також кріп.

Наріжте соломкою копчене куряче філе або ж звичайну копчену ковбасу.

Додайте консервований горошок.

Додайте за смаком майонез - домашній або магазинний. При необхідності посоліть за смаком.

Раніше ми писали, як приготувати ідеальний салат з капусти і огірка. Кулінар розкрила секрет фантастичного смаку.

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