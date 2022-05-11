Салат "Весна" из капусты и огурца: секретный ингредиент фантастического вкуса
Скриншот: Как приготовить салат из капусты
Простой салат из капусты и огурца можно готовить хоть каждый день. Мы привыкли приправлять свежие овощные салаты солью, растительным маслом, кто-то добавляет перец, лимонный сок или уксус. Но секретным ингредиентом, который сбалансирует вкус салата, станет именно сахар.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Капуста молодая - 300-400 г
- Огурец - 1 шт.
- Зеленый лук - небольшой пучок
- Укроп - небольшой пучок
- Редис - 4-5 шт. (по желанию)
- Уксус 9% или лимонный сок - 2 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Соль - 0,5 ч. л. (по вкусу)
- Растительное масло - по вкусу
Пошаговое приготовление салата
- Мелко нарезать капусту, зеленый лук и укроп.
- Нарезать огурец и редис.
- Смешать все ингредиенты в большой миске.
- Добавить уксус (или лимонный сок), сахар и соль, растительное масло по вкусу.
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