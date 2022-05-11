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Салат "Весна" из капусты и огурца: секретный ингредиент фантастического вкуса

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 08:45
Салат "Весна" из капусты и огурца: секретный ингредиент фантастического вкуса Скриншот: Как приготовить салат из капусты
Автор: Светлана Мащенко

Простой салат из капусты и огурца можно готовить хоть каждый день. Мы привыкли приправлять свежие овощные салаты солью, растительным маслом, кто-то добавляет перец, лимонный сок или уксус. Но секретным ингредиентом, который сбалансирует вкус салата, станет именно сахар.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Капуста молодая - 300-400 г
  • Огурец - 1 шт.
  • Зеленый лук - небольшой пучок
  • Укроп - небольшой пучок
  • Редис - 4-5 шт. (по желанию)
  • Уксус 9% или лимонный сок - 2 ч. л.
  • Сахар - 1 ч. л.
  • Соль - 0,5 ч. л. (по вкусу)
  • Растительное масло - по вкусу

Пошаговое приготовление салата

  1. Мелко нарезать капусту, зеленый лук и укроп.
  2. Нарезать огурец и редис.
  3. Смешать все ингредиенты в большой миске.
  4. Добавить уксус (или лимонный сок), сахар и соль, растительное масло по вкусу.

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