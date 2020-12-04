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Украинский рыбак поймал рыбу ростом с человека и это не шутка (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Тернопольской области в городе Лановцы рыбак Антон Закитнюк поймал огромного сома. Рыба весит 26 килограммов, а ее длина полтора метра. О своем невероятном улове мужчина рассказал местному изданию LanNews.

Как сообщил рыбак, собственный рекорд он поставил в небольшом озере в Лановцах. Рыба не сразу поддалась, пришлось применить силу. Судя по ее параметрам, ей где-то 8 лет.

По словам рыбака, это не первый сом, которого ему посчастливилось вытащить из пруда. Ранее ему удалось добыть 18-килограммовую рыбину.

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"Вы себе даже не представляете, какую дозу адреналина я получил. И не думал, что веду борьбу с гигантским сомом, думал, что это толстолобик. Когда вытащил, дух перехватило - такого гиганта еще никогда не везло поймать. Это мой своеобразный рекордный улов, а в прошлом году удалось поймать 18-килограммовую рыбину", - поделился впечатлениями Антон.

Из улова семья решила сделать много банок тушенки, но несколько кусочков уже закоптили, чтобы угощать друзей.

Отметим, что Антон - рыбак с 40-летним стажем. Он знает все о рыбе, что она любит, когда клюет. Мужчина практически всегда возвращается домой с уловом. Местные даже говорят, что если Антон ничего не словил, можно на рыбалку и не собираться.

Как мы писали ранее, в Одессе дети поймали рыбу-дракона из Амазонки, которая стоит 2 тысячи.

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