Український рибалка зловив рибу зростом з людину: і це не жарт (фото)

У Тернопільській області в місті Ланівці рибак Антон Закитнюк зловив величезного сома. Риба важить 26 кілограмів, а її довжина півтора метра. Про свій неймовірний вилов чоловік розповів місцевому виданню LanNews.

Як повідомив рибак, власний рекорд він поставив в невеликому озері в Ланівцях. Риба не відразу піддалася, довелося застосувати силу. Судячи з її параметрів, їй десь 8 років.

За словами рибалки, це не перший сом, якого йому пощастило витягти зі ставка. Раніше йому вдалося добути 18-кілограмову рибину.

Під Тернополем рибак зловив гігантського сома (фото: lannews.net)

"Ви собі навіть не уявляєте, яку дозу адреналіну я отримав. І не думав, що веду боротьбу з гігантським сомом, думав, що це товстолобик. Коли витягнув, дух перехопило - такого гіганта ще ніколи не щастило спіймати. Це мій своєрідний рекордний улов, а в минулому році вдалося зловити 18-кілограмову рибину", - поділився враженнями Антон.

З улову сім'я вирішила зробити багато банок тушонки, але кілька шматочків вже закоптити, щоб пригощати друзів.

Зазначимо, що Антон - рибак з 40-річним стажем. Він знає все про рибу, що вона любить, коли клює. Чоловік майже завжди повертається додому з уловом. Місцеві навіть кажуть, що якщо Антон нічого не зловив, можна на риболовлю і не збиратися.

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