ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Одессе дети поймали рыбу-дракона из Амазонки, которая стоит 2 тысячи (фото)

Одесса, Понедельник 16 ноября 2020 08:25
В Одессе дети поймали рыбу-дракона из Амазонки, которая стоит 2 тысячи (фото)
Арована серебристая (фото из открытых источников)
Автор: Светлана Мащенко

В Одессе юные рыбаки похвастались экзотической рыбой

В Одессе дети выловили экзотическую рыбу, которая водится в реках Амазонки. Этот хищник ценится среди аквариумистов. Речь идет про аровану серебристую, уверены специалисты.

Так, по сообщению Telegram-канала "Одесса INFO", необычный улов попался ребятам в Дюковском парке.

В Украине выловить аровану в водоемах невозможно, ведь ее выращивают лишь аквариумисты. Причем такая крупная особь стоит около 2 тысяч гривен. Уход за рыбой очень сложный - она требует разнообразного питания из живых червей, сверчков, моллюсков, кальмаров, креветок.

Гидробиолог Владимир Самайчук говорит, что рыбу, очевидно, кто-то выпустил в пруд. Причем недавно, ведь прожить при температуре +10 градусов она могла бы не более часа.

В Одессе дети поймали рыбу-дракона из Амазонки, которая стоит 2 тысячи (фото)

Дети выловили экзотическую рыбу (фото: Telegram/"Одесса INFO")

Интересно, что арована выглядит сейчас так же, как миллионы лет назад в Юрский период. Особенно примечателен ее рот, который открывается на три части и очень похож на пещеру. Арована - ненасытный хищник, поэтому содержать ее нужно лишь с крупными рыбами.

Сейчас аровану серебристую считают главным символом по фен-шуй, и в Китае ее называют речным Драконом. И как следствие, в этой стране, это символ удачи в делах бизнеса.

Она примечательна еще и способностью прыгать. И чтобы в один момент раритетная рыба не оказалась на полу, аквариум плотно накрывают тяжелой крышкой.

Арована серебристая в аквариуме

Ранее мы писали, что украинец поймал гигантскую щуку весом 13 килограммов.

Также сообщалось, что в Киеве рыбак поймал рыбу с человеческими зубами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Животные рыба

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь