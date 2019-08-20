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Сепаратистский скандал в военном вузе Харькова получил продолжение

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 13:53
Сепаратистский скандал в военном вузе Харькова получил продолжение
Преподаватель военного института в Харькове поддерживает сепаратисв (коллаж: РБК-Украина)

Преподаватель высшего учебного военного заведения из Харькова оказался сторонником террористов и сепаратистов

Преподавателя Харьковского института танковых войск (ХИТВ) Геннадия Бондарева недавно уличили в том, что он на протяжении пяти лет является ярым сторонником "русского мира" и придерживается радикальной антиукраинской позиции. В военном вузе отреагировали на скандальную ситуацию.

На официальной странице института в Facebook сообщают, что командование проведет проверку относительно преподавателя кафедры тактико-специальных дисциплин Геннадия Бондарева. После чего будет принято "принципиальное решение" относительно нашумевшего дела.

Сепаратистский скандал в военном вузе Харькова получил продолжение

Геннадий Бондарев (фото: facebook.com)

"После проверки информации и выяснения всех обстоятельств данного дела руководством учебного заведения будет принято принципиальное решение в соответствии с требованиями действующего законодательства!" - сказано в сообщении.

Сепаратистский скандал в военном вузе Харькова получил продолжение

Преподаватель военного института в Харькове поддерживает сепаратистов (скрин: facebook.com/VITVNTUKPI)

Напомним, общественная организация вывела Бондарева на чистую воду. В соцсетях были опубликованы скрины с запрещенных в Украине "Одноклассников", на которых доцент кафедры тактико-специальных дисциплин украинского военного института активно "лайкает" посты о том, что "Путин - лучший президент", выражает восхищение российскими военными и террористами "Л/ДНР", а также скорбит о погибших боевиках.

Преподаватель военного института в Харькове поддерживает сепаратистов (скрин: facebook.com)

Стоит отметить, что пользователи сети сомневаются, что руководство и коллеги Бондарева могли не знать о его "жизненных позициях".

  • "Серьезно!? Коллектив не в курсе позиции коллеги !? Не делайте из нас д*билов! Хватит! Очень много нашей крови пролито для ваших проверок! Жаль, что именно там и так... Выводы один - руководство сейчас лояльно к таким персонажам! Уверен, он не один..."
  • "Покачают головами и оставят в покое".
  • "У нас к таким СБУ приходит. А здесь внутренняя проверка. Не смешите. Ворон ворону глаз не выклюет".

Сепаратистский скандал в военном вузе Харькова получил продолжение

Преподаватель военного института в Харькове поддерживает сепаратистов (скрин: facebook.com)

К слову, недавно выпускники Национальной академии Национальной гвардии Украины в Харькове во время выпускного танцевали под песню "Офицеры" одиозного российского исполнителя, который поддерживает Путина, Олега Газманова.

Также мы писали, что новоизбранный народный депутат Украины обозвал журналистку "тупой овцой" за то, что она ранее высказалась о нем, как о стороннике Януковича, ностальгирующем о СССР.

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