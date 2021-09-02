Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

"Дорогие молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" - написали в соцсети.

Свадьба Александра Хижняка (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Отметим, что Александр Хижняк родился в Полтаве в 1995 году. Боксеру 26 лет, и он является чемпионом мира (2017), чемпионом Европы (2017) и чемпионом мира среди молодежи (2012).

Хижняк выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы". На Олимпиаде 2020 он выступал в среднем весе до 75 кг.

Невеста Хижняка

Возлюбленная спортсмена Татьяна Шестакова в 2019 году окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще. Там она изучала туризм и отельный бизнес.

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

В 2020 году девушка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко - на филологию и журналистику.

Александр Хижняк и Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Судя по ее фото в соцсетях, она тоже увлекается спортом.

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)