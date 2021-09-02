UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

Автор: Роман Мирончук

Александр Хижняк, который завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2020 в Токио, женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.

Об этом сообщает Федерации бокса Украины на своей странице в Facebook.

"Дорогие молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" - написали в соцсети.

Свадьба Александра Хижняка (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Отметим, что Александр Хижняк родился в Полтаве в 1995 году. Боксеру 26 лет, и он является чемпионом мира (2017), чемпионом Европы (2017) и чемпионом мира среди молодежи (2012).

Хижняк выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы". На Олимпиаде 2020 он выступал в среднем весе до 75 кг.

Невеста Хижняка

Возлюбленная спортсмена Татьяна Шестакова в 2019 году окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще. Там она изучала туризм и отельный бизнес.

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

В 2020 году девушка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко - на филологию и журналистику.

Александр Хижняк и Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Судя по ее фото в соцсетях, она тоже увлекается спортом.

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Напомним, Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы Максима Соколюка.

Мы также писали о том, что в Украине изменится процедура оформления брака.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс