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Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)

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Понедельник 30 августа 2021 18:47
Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото) Фото: Настя Зинченко вышла замуж за Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenko)
Автор: Анна Шиканова

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли пышную свадьбу 29 августа. Настя – та самая девушка из Уханя, которая застряла в Китае в самом начале пандемии из-за своей собачки. А Максим Соколюк – глава Государственной миграционной службы.

Фотографии торжественного мероприятия Анастасия Зинченко показала на своей странице в Instagram.

Официально пара расписалась в феврале 2021 года, но торжественное мероприятие молодожены перенесли на лето. Дату они выбрали заранее, еще осенью. И в связи с этим событием пара сделала себе одинаковые татуировки на руках.

А 29 августа Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли свадьбу в ресторане Zafferano под Киевом.

"Принимаем поздравления. 29.08.2021", - написала Анастасия на своей странице.

Невеста была в белом платье с прозрачными рукавами и небольшим шлейфом, а жених – в светло-сером костюме.

Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)

Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenkо)

В феврале 2020 года Максим Соколюк позвонил девушке в Китай, чтобы помочь ей решить проблемы с эвакуацией из Уханя. Он увидел, что Зинченко оказалась единственной пассажиркой, которую не пустили в самолет.

После этого они начали много общаться и Соколюк помог девушке благополучно вернуться домой.

А после ее возвращения в Украину, у 42-летнего Соколюка и 23-летней Зинченко завязался роман. Соколюк на тот момент еще был женат и воспитывал с женой двоих детей.

Через некоторое время он ушел из семьи и подал на развод. А после этого он сделал предложение Анастасии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Настя из Уханя и глава миграционной службы Максим Соколюк официально расписались.

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