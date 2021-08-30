Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы (фото)

Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли пышную свадьбу 29 августа. Настя – та самая девушка из Уханя, которая застряла в Китае в самом начале пандемии из-за своей собачки. А Максим Соколюк – глава Государственной миграционной службы.

Фотографии торжественного мероприятия Анастасия Зинченко показала на своей странице в Instagram.

Официально пара расписалась в феврале 2021 года, но торжественное мероприятие молодожены перенесли на лето. Дату они выбрали заранее, еще осенью. И в связи с этим событием пара сделала себе одинаковые татуировки на руках.

А 29 августа Анастасия Зинченко и Максим Соколюк сыграли свадьбу в ресторане Zafferano под Киевом.

"Принимаем поздравления. 29.08.2021", - написала Анастасия на своей странице.

Невеста была в белом платье с прозрачными рукавами и небольшим шлейфом, а жених – в светло-сером костюме.

Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы Максима Соколюка (instagram.com/nastyazinchenkо)

В феврале 2020 года Максим Соколюк позвонил девушке в Китай, чтобы помочь ей решить проблемы с эвакуацией из Уханя. Он увидел, что Зинченко оказалась единственной пассажиркой, которую не пустили в самолет.

После этого они начали много общаться и Соколюк помог девушке благополучно вернуться домой.

А после ее возвращения в Украину, у 42-летнего Соколюка и 23-летней Зинченко завязался роман. Соколюк на тот момент еще был женат и воспитывал с женой двоих детей.

Через некоторое время он ушел из семьи и подал на развод. А после этого он сделал предложение Анастасии.