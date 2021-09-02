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В Украине изменится процедура оформления брака: что известно

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Четверг 02 сентября 2021 14:16
В Украине изменится процедура оформления брака: что известно Фото: В Украине будет проще оформить брак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Процесс регистрации брака в Украине теперь будет намного проще. Для того, чтобы подать заявление в ЗАГС не нужно будет туда идти. Это можно сделать, используя приложение "Дия".

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Таким образом, упрощается процедура подачи соответствующего заявления в ЗАГС, без заполнения бумаг и предоставления ксерокопий.

Всю процедуру подачи документов в ЗАГС можно будет пройти онлайн. Также предусмотрена оплата административного сбора, не выходя из дома.

"Подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія". Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - сообщил Денис Шмыгаль.

Когда будет доступна услуга

В пресс-службе Минцифры РБК -Украине рассказали, что данная услуга только готовится, ее презентуют на Diia Summit этой осенью. Планируется, что она станет доступной через два месяца.

Как мы писали ранее, в Минюсте назвали количество населенных пунктов, где можно оформить брак за сутки.

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Денис Шмыгаль
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