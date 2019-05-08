Украинский певец попал в жуткое ДТП: все подробности и фото

Макс Барских попал в жуткую аварию в США. Жизнь популярному украинскому певцу спасло лишь то, что он был пристегнут и ехал на умеренной скорости - после столкновения молодой артист отделался мелкими ушибами и царапинами.

Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)

При этом, как рассказали в команде автора хитов "Туманы", "Подруга-ночь" и других, в результате ДТП машина Макса задымилась и ему не сразу удалось покинуть салон Chevrolet Camaro.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасёт вашу жизнь. Со мной все хорошо - не переживайте. Я понял, почему это произошло, и усвоил урок", - написал певец в своем Instagram-аккаунте.

Макс Барских попал в ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

Отметим, что дорожно-транспортное происшествие произошло в Лос-Анджелесе, где Макс работает над записью нового альбома. На данный момент жизни певца ничего не угрожает.

Украинские звезды в комментариях к публикации выражают поддержку коллеге и интересуются его здоровьем. За Макса переживают Надя Дорофеева, Анастасия Кожевникова, Наталья Могилевская и другие.

"Береги себя!" - написала модель Анастасия Кривошеева.

"Кошмар! Хорошо, что с тобой все в порядке!!!" - обратилась к Максу Кожевникова.

"Слава Богу, что цел. Есть о чем подумать?" - отметила Могилевская.

А Антон Савлепов из группы АГОНЬ назвал Барских "безумным Максом".

Скриншот комментариев

Ранее мы писали о том, что муж бывшей ведущей "Орла и Решки" Регины Тодоренко попал в серьезное ДТП.

Также недавно известная российская певица МакSим заграницей попала в жуткую аварию, в результате которой долгое время проведет в больнице.