Украинский певец попал в аварию: появились новые подробности

Украинский певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. В результате аварии машина артиста задымилась и ему не сразу удалось покинуть салон Chevrolet Camaro. Жизнь Максу спасло лишь то, что он был пристегнут и ехал на умеренной скорости.

Как рассказали Styler представители артиста, дорожно-транспортное происшествие произошло за несколько дней до отправления Макса на Каннский кинофестиваль, который пройдет на Лазурном Берегу с 14 по 25 мая, в качестве гостя.

"Сейчас поездка зависит от заключения врачей - если подозрение на сотрясение мозга подтвердится, поездку придется отменить", - отметили в пресс-службе исполнителя.

Макс Барских попал в ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

Добавим, что сразу после аварии Макс Барских написал пост в своем Instagram-аккаунте, в котором признался, что будет больше ценить каждый момент жизни.

"Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял, как это важно. Будьте внимательны и цените все, что имеете и всех, кто вокруг. Обязательно пристегивайтесь - это спасёт вашу жизнь. Со мной все хорошо - не переживайте. Я понял, почему это произошло, и усвоил урок", - сказал молодой артист.

Макс Барских попал в ДТП в США (фото: instagram.com/max_barskih)

"Я совсем забыл, какой силой обладают мысли. Они притягивают все в нашу жизнь. Все, что мы любим, и все, чего боимся. Хорошее и плохое. Нужно включать режим фильтра. И сегодня, попав в аварию, я это понял", - добавил певец.

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