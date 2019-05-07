Каннский фестиваль 2019: что представит Украина

Каннский фестиваль 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Украина в этом году не попала в основную программу, но два фильма все же будут представлены

Международный Каннский фестиваль 2019 состоится на Лазурном Берегу с 14 по 25 мая. В этом году соревноваться за Золотую пальмовую ветвь будут Джим Дармуш, Квентин Тарантино, Петро Альмодовар, Ксавье Долан, братья Дарденн. В этом году Украина представит на кинофестивале две картины. Об этом пишет издание Realist.

Первая – это фильм "Домой" режиссера Наримана Алиева, 26-летнего украинца крымскотатарского происхождения. На счету у молодого режиссера – шесть короткометражных фильмов и "Домой" – его первая полнометражная картина.

По сюжету фильма, крымский татарин Мустафа, которого играет актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев, вместе со своим сыном Алимом (непрофессиональный актер Ремзи Билялов) едет в оккупированный Крым, чтобы похоронить старшего брата, который погиб на Донбассе.

Фильм был снят в Киевской, Николаевской и Херсонской областях. Герои говорят на трех языках – крымскотатарском, украинском и русском. Сценарий писать Алиеву помогла Марыся Никитюк, а продюсером выступил Владимир Яценко ("Дике Поле").

"Мы год проводили кастинги, искали крымскотатарских актеров. Для меня как для крымского татарина это было важно. Изначально мы рассматривали неизвестных актеров, а Ахтема Сейтаблаева просили сыграть роль второго плана. Но он прочитал сценарий и сам вызвался пройти кастинг на главную роль. Три раунда спустя мы его утвердили, и после месяца насыщенных репетиций приступили к работе", - рассказал Нариман Алиев.

Режиссер Нариман Алиев (facebook.com/narik.aliev)

Фильм "Домой" попал не в основную конкурсную программу, а в программу "Особый взгляд".

Еще один фильм, который был снят израильским режиссером Дакелем Беренсоном в копродукции с Украиной, попал в программу короткометражных фильмов.

Фильм "Анна" был снят украинской съемочной группой, события происходят на территории Украины, актеры говорят на украинском языке. В нем снялись украинские актрисы Светлана Барандич, Анастасия Вязовская, Лина Чорнодуб и американский актер Эрик. Р. Гилиет.

По сюжету фильма, жительница оккупированного Донбасса слышит по радио рекламу о наборе женщин для романтических встреч с иностранцем и решает попробовать свои силы.

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