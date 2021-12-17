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Киевские "копы" помогли роженице и заслужили уважение (видео)

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Киев, Пятница 17 декабря 2021 15:16
Киевские "копы" помогли роженице и заслужили уважение (видео) В Киеве полиция помогла роженице (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве полицейские помогли быстро сопроводить машину с женщиной, у которой начались схватки.

Об этом сообщили на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Как все произошло

Патрульные Евгений Зведенюк и Иванна Бабчук патрулировали по улице Соломенской. В это время к ним обратился мужчина и попросил помочь.

Он сообщил, что везет беременную жену, у которой начались схватки, в роддом.

Мужчина очень волновался, что из-за осложнений в движении могут не успеть, а потому попросил сопроводить автомобиль.

"Инспекторы, не мешкая ни минуты, быстро сопровождали авто в роддом, где женщину уже ожидали врачи. Спасибо водителям, которые реагируют", - сказано в сообщении.

Смотрите на видео, как все происходило.

Как мы писали ранее, под Киевом полицейские схватили беременную самоубийцу в момент прыжка.

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