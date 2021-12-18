Український патрульний у свій вихідний героїчно врятував дитину з охопленої вогнем квартири (фото)

У Сєвєродонецьку патрульний поліцейський Михайло Бойко у свій вихідний день героїчно врятував дитину, яка перебувала в палаючій квартирі.

Так, інцидент стався вчора, 17 грудня, на вулиці Першотравневій.

Зазначається, що поліцейський вийшов на пробіжку, однак отримав дзвінок від дружини. Вона розповіла, що трапилась пожежа у їхньому під'їзді.

Патрульний побіг туди й дізнався від сусідів, що у палаючій квартирі перебуває дитина та було чути крики й плач. Він кинувся на порятунок і до прибуття пожежників вибив замок дверей.

Там він побачив на підлозі непритомного хлопчика. Тому він взяв дитину на руки та виніс її до під’їзду, де стояли люди.

Поліцейський у свій вихідний врятував дитину з палаючої квартири (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

"Після цього сусіди повідомили, що у квартирі можуть ще перебувати діти. Михайло знову повернувся у квартиру, яка палала. Оскільки задимлення не дозволяло пересуватися у повний зріст, патрульному довелося повзки пробиратися кімнатами у пошуку дітей. Проповзши декілька метрів, Михайло закричав, щоб хтось відгукнувся, але ніякої відповіді не пролунало. Зрозумівши, що більше не може перебувати в приміщенні, через нестачу повітря, патрульний вибіг надвір", - йдеться у повідомленні.

Згодом врятований хлопчик прийшов до тями й розповів, що крім нього у квартирі нікого немає. Дитину госпіталізували до лікарні.