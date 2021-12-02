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В Одессе спасли мужчину, который хотел выброситься с 9-го этажа: полицейские "задействовали" его мать

Новина українською →
Одесса, Четверг 02 декабря 2021 14:55
В Одессе спасли мужчину, который хотел выброситься с 9-го этажа: полицейские "задействовали" его мать Одессе патрульные спасли мужчину, который хотел выпрыгнуть из окна (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе мужчина хотел выпрыгнуть из окна 9 этажа. Патрульные спасли мужчину с помощью матери.

Так, инцидент произошел в среду, 1 декабря, около 16 часов на улице Николая Боровского, сообщили в патрульной полиции Одесской области.

О происшествии правоохранителям сообщили жители дома. Они рассказали, что их сосед закрылся в квартире, кричит и зовет на помощь.

Также жильцы пытались открыть квартиру сами, но взломали замок. На месте инцидента полицейские увидели в открытом окне на 9-м этаже мужчину, который собирался прыгнуть вниз.

Отмечается, что инспекторы Андрей Заяц, Александр Котовский и Владимир Шкреметко разговаривали с мужчиной и уговаривать его не делать роковой шаг.

Со временем мужчина все-таки согласился спуститься с подоконника, но дверь не открывал. Поэтому полицейские обратились за помощью его матери, которая как раз приехала на место происшествия.

Впоследствии мужчину госпитализировали в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Киеве чудом спасли девушку, которая хотела прыгнуть с высотки из-за проблем в семье.

Также мы писали, что украинские врачи спасли 33-летнего парня с раком крови проведя настоящую спецоперацию.

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