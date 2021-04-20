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Украинский нардеп прибыл на поклон к Лукашенко: "большая честь"

Автор: Светлана Мащенко

Евгений Шевченко, Народный депутат от партии "Слуга народа", который выказывает поддержку Александру Лукашенко, прибыл на поклон к самопровозглашенному президенту Беларуси.

Об этом сообщает белорусский Telegram-канал "Пул Первого".

Украинский нардеп встретился с Лукашенко в его дворце во вторник, 20 апреля.

"Для меня очен большая честь с вами познакомиться, я давно мечтал, правда, искренне", - сказал Шевченко во время встречи с "бацькой".

Лукашенко отметил, мол, рад, что в Украине еще есть адекватные люди.

"Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал. Я надеюсь, что это будет добрым сигналом, исходя из того, что я знаю о вас и вашей позиции в отношении белорусско-украинских отношений и вообще по отношению к Беларуси", - заявил Лукашенко во время встречи.

Нардеп Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко

Отметим, что после последних событий в Беларуси, связанных с жестокими репрессиями, запугиванием мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов, фальсификации выборов Украина, как и страны ЕС не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Ранее мы писали, что Евгений Шевченко похвалил Александра Лукашенко, грубо высказавшись при этом в адрес критиков непризнанного президента Беларуси.

Отметим, что Шевченко известен своими неординарными высказываниями. В одном из ТВ-шоу он заявил, что жителей восточных регионов Украины в принудительном порядке заставляют говорить на украинском языке.

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