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"Слуга народа" оскандалился заявлением об украинском языке (видео)

STYLERПерсоны    16.11.2019 - 13:39
"Слуга народа" оскандалился заявлением об украинском языке (видео)
Евгений Шевченко (фото: кадр из видео)

Народный депутат от "Слуги народа" принял участие в шоу "Народ против"

Депутат президентской партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в шоу "Народ против" на телеканале ZIK сделал скандальное заявление. По его мнению, жителей восточных регионов Украины в принудительном порядке заставляют говорить на украинском языке.

По мнению Евгения Шевченко, жители Восточной Украины вынуждены говорить на украинском языке, хоть они и русскоязычные. Потому их заставляют забыть про свои корни, культурные ценности.

"Это ведет к примирению у нас? Это ведет к добробуту в стране?", - отметил Шевченко.

Также он добавил, что Украина - многонациональная страна, в которой живет много русскоязычного народа. Как пример, он привел греков, болгар, евреев и сами россиян.

"Я сделал запрос в национальную комиссию касательно того, чтобы они дали оценку свою правовую "5 каналу", так как они это транслировали, они сделали записи. Я считаю, там есть признаки межнациональной вражды по территориальному признаку. Я в своем обращении все четко написал. Я боролся и буду бороться с теми людьми, которые провоцируют межнациональную ненависть, вражду и непринятие других людей по расовой принадлежности, языковой, территориальной и национальной. Это мои абсолютные убеждения", - добавил депутат.

Евгений Шевченко попал в скандал из-за заявления об украинском языке

Видео распространилось в сети и получило негативные комментарии со стороны пользователей.

&quot;Слуга народа&quot; оскандалился заявлением об украинском языке (видео)

&quot;Слуга народа&quot; оскандалился заявлением об украинском языке (видео)

Скриншоты (фото: twitter.com)

Напомним, что ранее мужа нардепа Скороход взяли под домашний арест.

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