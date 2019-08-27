Украинский мультфильм завоевал престижную награду международного фестиваля

Короткометражный анимационный фильм "Любовь", производства Украины, стал обладателем гран-при на международном кинофестивале в городе Турку - Turku Animated Film Festival (TAFF). Об этом сообщили на официальном сайте Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Над мультфильмом работали режиссер Никита Лыськов, продюсер Андрей Граница и композитор Антон Байбаков.

Жюри международного кинофестиваля отметили глубокий смысл короткометражки.

"Фильм, который бросает долгий тяжелый взгляд на родной город режиссера. Это фрагментарно, анархично, весело, глубоко критично и с любовью в то же время", - сказано в сообщении Госкино.

Мировая премьера анимационного фильма "Любовь" состоялась на фестивале анимационного кино в Анси. После этого украинская короткометражка получила множество побед, как на фестивалях в Украине, так и на международных.

В короткометражном анимационном фильме рассказывается история любви с помощью символов. Сам фильм состоит из эпизодов, которые между собой не связаны ни сюжетно, ни стилистически, однако в совокупности они имеют общий настрой и смысл. В мультфильме не используются слова, так как история-размышление об отношениях между людьми объясняется только звуками.

Украинский короткометражный анимационный фильм "Любовь" (трейлер)

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