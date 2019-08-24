Сенцов получил премию фестиваля Solidarity of Arts в Польше

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Фестиваль Solidarity of Arts в Гданьске посвятили Олегу Сенцов

Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов получил премию "Нептун" фестиваля Solidarity of Arts в Польше. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

В польском Гданьске в этом году фестиваль Solidarity of Arts посвятили Олегу Сенцов. Также он получил премию "Нептун", которую вручили сестре Сенцова Наталье Каплан.

"Польское радио" сообщает, что лозунг фестиваля - "мужественность".

"В этом году фестиваль посвящен человеку, который не может быть с нами - Олег Сенцов. Его судьба говорит не только о будущем России и Украины, но также всей Европы. Наш фестиваль является демонстрацией солидарности с ним", - сказал директор Европейского центра Солидарности в Гданьске Басиль Керський.

Напомним, Олег Сенцов стал лауреатом премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Председатель Европарламента Антонио Таяни вручил присужденную украинскому режиссеру Олегу Сенцову премию им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" его сестре.

Кроме того, в ноябре 2018 года Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести.