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Украинский композитор получил голливудскую музыкальную премию

Новина українською → Четверг 06 мая 2021 21:04
Украинский композитор получил голливудскую музыкальную премию Фото: Тарас Куценко (facebook.com/KutsenkoTaras)
Автор: Роман Мирончук

Украинский композитор Тарас Куценко стал лауреатом голливудской премии Blastoff в номинации "Лучшая песня или музыка для еще не завершенного или не выпущенного фильма" за сингл BazaArt (All be fine).

Об этом говорится на странице премии в Facebook.

Данная композиция входит в авторский альбом Куценко Patterns on the Stones ("Узоры на камнях").

В записи принимали участие музыканты украинского происхождения китайского Филармонического оркестра "Чжанцзяцзе" Константин Слободенюк (флейта), Анастасия Дробышевская (скрипка), Игорь Солодовник (альт) и Оксана Толмачева (виолончель).

Куценко заявил, что не сможет приехать за наградой лично 29 мая. Это связано с пандемическими ограничениями. При этом он поблагодарил всех своих коллег, которые принимали участие в записи композиции.

Тарас Куценко родился в музыкальной семье в 1977 году в Казани. При этом с 2010 года жил в Харькове, где был дирижером Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".

В 2018 году он уехал в Китай, где в 2019 году основал филармонический оркестр "Чжанцзяцзе". Интересно, что участниками оркестра стали украинские музыканты.

Напомним, во Львове умер известный драматург и писатель Василий Босович, который основал "Галичина-фильм". До своего 80-летия он не дожил несколько дней.

Мы также писали о том, что случилось с победителями "Шанса", которые блистали в 2000-х. Данное шоу сделало знаменитым Виталия Козловского, Quest Pistols, Ольгу Кочеткову и многих других.

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