Український композитор отримав голлівудську музичну премію

Український композитор Тарас Куценко став лауреатом голлівудської премії Blastoff в номінації "Краща пісня або музика для ще не завершеного або не випущеного фільму" за сингл BazaArt (All be fine).

Про це йдеться на сторінці премії в Facebook .

Дана композиція входить в авторський альбом Куценко Patterns on the Stones ("візерунки на каменях").

У записі брали участь музиканти українського походження китайського філармонічного оркестру "Чжанцзяцзе" Костянтин Слободенюк (флейта), Анастасія Дробишевська (скрипка), ігор Солодовник (альт) та Оксана Толмачова (віолончель).

Куценко заявив, що не зможе приїхати за нагородою особисто 29 травня. Це пов'язано з пандемічними обмеженнями. При цьому він подякував усім своїм колегам, які брали участь у записі композиції.

Тарас Куценко народився в музичній родині в 1977 році в Казані. При цьому з 2010 року жив у Харкові, де був диригентом Молодіжного академічного симфонічного оркестру "Слобожанський".

У 2018 році він поїхав до Китаю, де у 2019 році заснував філармонічний оркестр "Чжанцзяцзе". Цікаво, що учасниками оркестру стали українські музиканти.