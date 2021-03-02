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Украинский изобретатель из Черкасс создал настоящий вездеход: проедет везде (видео)

Автор: Анна Шиканова

Автолюбитель и изобретатель Роман Башу из Черкасс сконструировал необычный вездеход, который может проехать по любым дорогам и в любую погоду. Основой для его чудо-машины стали обычные "Жигули".

Детали рассказали в программе "Джедаи" на телеканале "2+2".

Роман Башу считает себя народным мастером, и идея создать вездеход из подручных материалов пришла к нему давно. Для своего вездехода он использовал коробки от ВАЗ, а выхлопную систему сделал из обычного огнетушителя.

Изобретатель пустил в ход комплектующие с разборок, приобретения из строительных материалов и все подручные материалы. Двигатель был использован от "Жигуля", оттуда же мастер взял тормоза и листовой материал. Вместо руля у автомобиля два рычага. А для увеличения тяги Роман Башу использовал сразу две коробки.

"Гусеница сделана из конвейерной ленты. Выгибал и прогонял под прессом обычный металлопрофиль и направляющие для колес, так называемые ленивцы. Ленивцы сделаны из обычных колес от ВАЗа", - рассказал мастер.

Ведущий программы "Джедаи" Максим Хотиленко опробовал чудо техники в действии.

"Внутри, как в танке – шумно и невероятно трясет, зато вы можете проехать абсолютно везде", - отметил журналист.

Украинец из Черкасс придумал и собрал уникальный снегоход

Напомним, ранее мы писали о том, что украинец из Тернопольской области придумал и собрал уникальный снегоход.

А также мы рассказывали о том, что названы "живучие" авто, которые можно смело покупать с большим пробегом.

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