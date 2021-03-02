RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Український винахідник з Черкас створив справжній всюдихід: проїде скрізь (відео)

Автор: Анна Шиканова

Автолюбитель і винахідник Роман Башу з Черкас сконструював незвичайний всюдихід, який може проїхати по будь-яких дорогах і в будь-яку погоду. Основою для його чудо-машини стали звичайні "Жигулі".

Деталі розповіли у програмі "Джедаї" на телеканалі "2+2".

Роман Башу вважає себе народним майстром, і ідея створити всюдихід з підручних матеріалів прийшла до нього давно. Для свого всюдихода він використовував коробки від ВАЗ, а вихлопну систему зробив зі звичайного вогнегасника.

Винахідник пустив у хід комплектуючі з розборок, придбання будівельних матеріалів і всіх підручних матеріалів. Двигун був використаний від "Жигуля", звідти ж майстер взяв гальма і листовий матеріал. Замість керма в автомобіля два важелі. А для збільшення тяги Роман Башу використовував відразу дві коробки.

"Гусениця зроблена з конвеєрної стрічки. Вигинав і проганяв під пресом звичайний металопрофіль та направляючі для коліс, так звані лінивці. Лінивці зроблені зі звичайних коліс від ВАЗу", - розповів майстер.

Ведучий програми "Джедаї" Максим Хотиленко випробував чудо техніки в дії.

"Всередині, як у танку – гучно і неймовірно трясе, проте ви можете проїхати абсолютно скрізь", - зазначив журналіст.

Українець з Черкас придумав і зібрав унікальний снігохід

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українець з Тернопільської області придумав і зібрав унікальний снігохід.

А також ми розповідали про те, що названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України автомобилиизобретение
Читайте також
Автопарки депутатів: на яких люксових машинах народні обранці приїжджають на роботу
В Україні створили перший в світі електромобіль-амфібію: розганяється до 140 км/год
Прогноз погоди