Украинский истребитель перехватил над Карпатами "кукурузник" (видео и фото)
На границе Украины в небе над Карпатами истребитель ВСУ перехватил самолет-нарушитель, который пытался незаконно вылететь в Румынию. Гражданский тихоходный Ан-2, который также называют "кукурузник", заставили сесть на аэродроме в Коломые.
Об этом 7 августа передали в Командовании Воздушных Сил ВСУ на странице в Facebook.
Боевая авиация была поднята на выполнение операции по перехвату нарушителя сегодня утром - около половины восьмого.
Истребитель МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина, которая базируется в Луцке, совершил сопровождение "кукурузника" до прикарпатского аэродрома с принудительной посадкой.
Далее нарушителем уже занялись правоохранительные органы.
Как рассказали в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, пролет Ан-2 из Украины в Румынию и обратно зафиксировали сегодня на рассвете пограничники отдела "Порубное" Черновицкого отряда.
Информацию передали пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госгранице, после чего обратились к подразделению ПВО ВСУ.
В "кукурузнике" находились четыре человека. Они бросились наутек сразу после принудительной посадки - пытались уехать на авто.
"О данном правонарушении было сообщено подразделению УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратуре. В настоящее время проводится мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством", - рассказали пограничники.
Были открыты уголовные производства по ст. 334 (нарушение правил международных полетов) УК.
Видео: пограничники показали, как задерживали контрабандистов с "кукурузника", который перехватил истребитель ВСУ
В сети тоже высказывают мнение, что нарушители-контрабандисты "работали" по привычной для них схеме переправки товаров из одной страны в другую, а саму операцию по перехвату Ан-2 при помощи боевого истребителя комментируют с иронией.
- Вот на**га было??? То пацаны со Старкона с заработок возвращались.
- Контрабанда сигарет?!
- Скорее всего, это контрабанда. Они там только не изгаляются, чтобы перебросить товар. Там уже отработанный канал с румынами.
- Тукано или турецкий hurcus-c больше подходит, чтобы "кукурузники" сажать или российские БПЛА валить, час МиГ-29 наверное несколько тысяч долларов стоит!
"Кукурузник" контрабандистов, который перехватил истребитель ВСУ (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
Ранее сообщалось, что ас ВСУ исполнил 20 фигур высшего пилотажа за 10 минут, и появилось видео такой "небесной хореографии".
Напомним также, недавно пилот "Мрии" впервые показал на видео с дрона, как взлетает украинский авиагигант.