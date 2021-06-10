Ас ВСУ исполнил 20 фигур высшего пилотажа за 10 минут: видео "небесной хореографии"

Украинский военный летчик продемонстрировал навыки маневрирования в небе с элементами воздушной "хореографии", исполнив на истребителе 20 фигур высшего пилотажа всего за 10 минут.

Об этом 10 июня передали на Facebook -странице 831-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ.

За штурвалом боевого воздушного судна находился летчик первого класса полковник Юрий Булавка.

Ас после взлета исполнил "петлю Нестерова" ("мертвая петля"), затем ряд других сложных маневров: "колокол", "перевернутый полет", "бочка" и так до самого захода на посадку.

В бригаде отметили, что каждая из фигур высшего пилотажа - элемент реального боя, а не просто "красивый маневр в воздухе".

Пилот признался, что мечтал о небе с детских лет, и достичь цель удалось благодаря поддержке родителей, учителей и упорному труду на земле и в воздухе.

"Показать, насколько маневренной может быть "железная птица", выжать из нее максимум, приложив к этому максимум своих усилий - для меня высшая награда", - рассказал Булавка.

Также он отметил, что летчик-истребитель должен уметь применять воздушное судно на его максимальных пределах соблюдая безопасности как для себя, так и для людей в целом.

"Сам пилотаж выглядит красиво, но все это основные маневры воздушных боев, где пилот выкладывается полностью, чтобы одолеть врага, сохранить свою жизнь и выйти из битвы победителем", - добавил военный ас.

Видео: пилот ВСУ показал 20 фигур высшего пилотажа за 10 минут